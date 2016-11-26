Halep'te kirli ittifak

Halep'in kuzeyinde ki iki mahalleye PYD militanları yeniden saldırdı. Muhaliflerin kontrolünde olan Höllük ve Bostanpaşa semtleri bugün Esed Ordusu ve Şii milisler tarafından PYD'ye devredildi. Devir sonrasi 300 PYD militanı Türkmen mahallelerinde kontrol noktası oluşturdu.



Bölgede yaşayan sivillerin büyük bölümü ise güneyde halen Özgür Suriye Ordusu kontrolündeki Inzarad, Meşhed ve Katırcı Mahallelerine geçti.



ESED-YPG İŞBİRLİĞİ



Halep'te Şeyh Maksud bölgesinde bulunan PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı kolu YPG unsurları, rejimin saldırısıyla eş zamanlı olarak muhaliflerin denetimindeki Bustan El Başa bölgesine saldırdı.



RUS KANALI GÖRÜNTÜLEDİ



YPG, Bustan el Başa semti ve Hüllük mahallesinin güney kısmını kontrolüne aldı. Hüllük mahallesinin geri kalan kısmına da rejim güçleri girdi. Bir Rus kanalı Esad ve YPG'nin sözde flamaları işgal edilen bölgelerde görüntüledi.