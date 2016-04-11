Hasan Hanefi, kurşuna dizildi

Somali’de bir dönem tanınmış bir gazeteci olan, ancak El Şebab’ın diğer beş gazeteciyi öldürmesine yardım ettiği ortaya çıkan Hanefi, geçen ay Mogadişu’daki askeri mahkeme tarafından idama mahkum edilmişti.

Sputnik'in haberine göre Hanefi, 2007-2011 yılları arasında El Şebab’ın bazı gazetecileri hedef almasına yardımcı olmaktan yargılanıyordu. Hanefi’nin gazetecileri arayarak örgüte yardım etmeye zorladığı ve bunu kabul etmeyenleri ölümle tehdit ettiği belirtilmişti.

SON 9 YILDA 25'İ AŞKIN GAZETECİ ÖLDÜRÜLDÜ

Somali'de, cumartesi günü de ünlü gazeteci Hinda Hacı Muhammed'i öldürmekle yargılanan iki Eş Şebab üyesi idam edilmişti. 2015 yılında ülkenin tanınmış gazetecilerinden Muhammed'in aracına bomba yerleştirmek suçun dan idam edilen El Şebab üyelerinin Aburrezzak Muhamned Barov ve Hasan Nur Ali olduğu belirtilmişti. Gazetecileri Koruma Komitesi’ne göre, ülkede 2007’den bu yana 25’i aşkın gazeteci öldürüldü.