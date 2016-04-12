İkinci kez cinsel ilişkiye girmek isteyince...

Konuyla ilgili görülen davada Katy Rourke isimli kadının geçen yıl Aralık ayında GumTree internet sitesinde ev arkadaşı arayan Gary Stevenson’ın evine taşındığı açıklandı.

Mahkeme tutanaklarında 29 Aralık günü Rourke ve Stevenson’ın birlikte bir şişe votka içtiği ve daha sonra genç kadının yatak odasında seks yaptığı belirtildi.

27 yaşındaki Stevenson, gecenin ilerleyen saatlerinde bir kez daha ilişkiye girmek amacıyla Rourke’nin odasına döndü ancak genç kadın bu talebi reddetti.

Bunun üzerine Stevenson’ın ev arkadaşını yumruklamaya başladığı ve mutfaktan getirdiği bir bıçakla üç bıçak darbesiyle öldürdüğü açıklandı.

Stevenson olayla ilgili verdiği ifadede, “Kontrolümü kaybettim. Davranışlarımın sonuçlarını düşünmedim” dedi.

Katil zanlısı sözlerine, “Beni tekmelemeye başladı, ben de yüzüne yumruk attım. Hareket etmesini engellemeye çalıştım ama o çığlık atmaya yardım istemeye başladı. Ben de mutfağa gidip bir bıçak aldım” diyerek devam etti.

Genç kadına yapılan otopside kalbine aldığı bir bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.

İŞ ARKADAŞLARI ŞÜPHELENDİ

Rourke’nin cesedi çalıştığı mağazadaki işine gitmemesinin ardından arkadaşlarının endişelenmesi sayesinde bulunmuştu.

İş arkadaşları genç kadının evine gitmiş ve kapıyı açan olmayınca yoldan geçen polis memurlarından yardım istemişti. Kapıyı açan polis memurları genç kadının cesedini yatak odasında bulmuştu.

CİNAYETTEN SONRA İNTİHARA KALKIŞTI

Stevenson’ın cinayetten sonra intihar etmek amacıyla evi terk ettiği, bir intihar mektubu yazdıktan sonra kendini kesmeye başladığı ancak kanaması artınca yardım çağırdığı da açıklandı.

Stevenson’ın alacağı ceza bu ayın sonunda belli olacak.