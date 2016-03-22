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İlk an! Herkes bu kareyi konuşuyor

Brüksel'deki metro istasyonunda meydana gelen patlamanın ardından ilk panik anı fotoğraflara yansıdı. Patlamanın şokuyla birbirine sarılan bu çift en dikkat çekici kare oldu.

İlk an! Herkes bu kareyi konuşuyor
Brüksel'de art arda yaşanan patlamalar kentte dehşet yarattı. Şehirde panik hakim...

Maelbeek metro istasyonunda çekilen bu kare de dehşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Metrodaki patlamanın ardından içeride mahsur kalanlar oldu, bazı insanlar da yaralı halde kendilerini dışarı attı. Patlamanın şokuyla ilk anda korkuyla birbirine sarılan bir çift ve yerde yardım isteyen bir yaralı dikkat çekti. Bu kare nedeniyle çift eleştirilerin hedefi olmuştu. Oysa geçek görünfüğü gibi değildi. Saldırının şokunu atlatan çift yayınlanan o kareden sonra yerde yatan yaralıların yardımına böyle koştu.
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