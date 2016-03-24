Irak ordusu Musul'a yürüyor



Reuters haber ajansının aktardığına göre ordunun açıklamasında "Ninova'nın özgürleştirilmesi için Fetih Operasyonu'nun ilk aşaması şafak vaktinde başladı" dendi.



Açıklamada, silahlı kuvvetlerin Musul çevresindeki IŞİD militanlarının çevre köylere püskürtüldüğü belirtildi.Operasyona ABD öncülüğündeki koalisyon uçakları da havadan destek veriyor.



Ordu sözcüsü Yahya Rasul, televizyondaki açıklamasında harekatta hem Irak ordusu hem de koalisyona bağlı hava kuvvetlerinin önemli bir rol oynadığını söyledi.

Kuzey Irak'ın en büyük şehri olan Musul, Ninova vilayetinin de başkenti.



Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip şehir, 2014 yılında IŞİD'in kontrolüne geçmişti.

Irak ordusu, ülkenin resmi televizyon kanalında yayınlanan açıklamasında, silahlı kuvvetlerinin IŞİD kontrolündeki Musul'a operasyon başlattıklarını duyurdu.