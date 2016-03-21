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İran, ABD askerlerinin heykelini dikecek

İran, Ocak ayında Basra Körfezi'nde karasularını ihlal ettikleri için gözaltına alınan 10 ABD askerinin diz çöktükleri ve ağladıkları hallerini heykellerle ölümsüzleştirecek. İran söz konusu heykellerin turizm merkezi olarak kullanılacağını açıkladı.

İran, ABD askerlerinin heykelini dikecek
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Amiral Ali Fedavi, “Basında ABD askerlerinin gözaltına alınmasıyla ilgili çok sayıda fotoğraf var.



Biz de deniz anıtı alanlarından birinde bu fotoğrafları kullanarak bir sembol inşa etmeyi planlıyoruz” açıklamasını yaptı. Fedavi, ABD askerlerinin ağlarken ve dizüstü çököüş haldeki heykellerinin ‘turizm merkezi’ olarak kullanılacağını söyledi.



Heykeller askerlerin gözaltına alındığı noktanın yakınlarındaki küçük bir ada olan Hark’ta dikilecek. Ocak ayında yaşanan krizde İran Devrim Muhafızları komutanlarından Hüseyin Selami, “Gözaltına alındıklarında ağlıyorlardı. Ama sonrasında biz onlara nazik davranınca kendilerini daha iyi hissettiler” demişti.


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