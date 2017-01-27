İran'dan şok çıkış bomba yağdırırız

İran'dan ABD yaptırımlarına 'füzeli' cevap! Washington ile Tahran'ın karşılıklı yaptırım kararları iki ülke arasındaki ipleri daha da gererken, ABD'den İran'a yönelik ağır bir suçlama daha geldi. Bir Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın düşmanlarının hata yapmaları halinde, tepelerine füze yağdıracaklarını söyledi. İki ülke arasındaki son gerginlik, İran'ın geçen haftaki balistik füze denemesinin ardından tırmanmıştı.



İRAN'DAN 'TATBİKAT' AÇIKLAMASI



AFP'nin haberine göre, İran bugünkü Devrim Muhafızları tatbikatında yeni füze denemeleri gerçekleştireceğini duyurdu.



Devrim Muhafızları'nın internet sitesindeki açıklamada, tatbikatta İran tarafından üretilen radar, füze ve siber savaş sistemlerinin yanı sıra komuta ve kontrol merkezlerinin kullanılacağı belirtildi. Tatbikatın, İran'ın, "tehditlere ve küçük düşürücü yaptırımlara" karşı hazır olduğunu göstermek için düzenlendiği ifade edildi.



İran'ın kuzeydoğusundaki eyaletlerden Semnan'da düzenlenecek tatbikatta, kısa menzilli füzeler deneneceği açıklandı.



"Velayet Savunucuları" adlı hava savunma tatbikatının beş gün süreceği duyuruldu.



"TEPELERİNE FÜZE YAĞAR"

Associated Press'in haberine göre, Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Emir Ali Hacızade, İran'ın düşmanlarının yanlış bir adım atmaları halinde, "tepelerine" füze yağdıracaklarını söyledi.



General Hacızade, "Eğer düşman çizgiyi aşarsa, füzelerimiz tepelerine iner" dedi.



ABD'DEN YAPTIRIM KARARI



ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın balistik füze programına katkı sağladıkları gerekçesiyle, 13 şahıs ve 12 firma hakkında yeni yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.



Kampanya döneminde de İran'la nükleer anlaşmayı sıkça eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonraki sözlerinde İran'ı birkaç kez "uyarmış", son olarak Tahran'a karşı askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu dile getirmişti. Tahran yönetimi ise ABD'nin aldığı yaptırım kararlarının ilgili anlaşmalara aykırı olduğunu iddia ediyor.



İRAN'DAN MİSİLLEME GECİKMEDİ



Washingron'ın yaptırım kararından hemen sonra; İran da ABD merkezli şirket ve iş adamlarına yaptırım uygulayacağını duyurdu.



İran Dışişleri Bakanlığına ait internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, ABD merkezli şirket ve iş adamlarına İran tarafından yaptırım uygulanacağı belirtildi.



Açıklamada, "ABD'nin İran aleyhine kanun dışı adımlarına karşılık, mütekabiliyet esasına uygun olarak, bölgedeki aşırılık yanlısı terörist gruplara ve bölgedeki savunmasız insanlara yönelik cinayet ve sindirmelere yardım eden kişi ve şirketlere yaptırım uygulayacaktır. Bu kişi ve şirketlerin isimleri zamanla duyurulacaktır" ifadelerine yer verildi.



Yaptırım kararının alınmasının nedeninin ise "ABD'nin İran'ın son füze denemesini gerekçe göstererek, bazı İranlı şirket ve iş adamlarına yönelik yeni yaptırım listesini duyuracağını bildirmesi ve İranlıların ABD'ye girişini engelleyen kararname" olduğu kaydedildi.