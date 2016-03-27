İran: Rusya bizi her yerde aldattı

İran'ın "Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma peşinde olduğunu" iddia eden Hurrem, "Rusya'nın bu adımı (geri çekilmesi) ve diğer ülkelerin girişimleriyle İran'ın stratejisi sonuçsuz kaldı. Onların (Türkiye ve Arabistan), Suriye oyununun kazananları olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.



"Rusya ve yanındaki Çinliler her fırsatta ABD'yle ilişki kurmaya çalışıyor. Bütün ülkeler ilişki kurma çabasındayken, ülke içinden (İran) bazıları hükümete (Ruhani hükümetine) 'Niçin Avrupa'yla ilişki kurma peşindesiniz?' diyor." değerlendirmelerini yapan Hurrem, şunları söyledi:

"Biz, Rusya'nın, Suriye'de istediği her yerde İran'ı aldattığını gördük. Eğer İran'ın dünyadaki güçlü ülkelerin tamamıyla irtibatı olursa, ne Çin, ne Rusya, ne de Avrupa İran'ı aldatamaz. Rusya'nın Suriye'deki tüm çabası, ABD ile ilişkilerini iyileştirerek bu ülkeyle Ukrayna'da yaşadığı sorunları çözmekti. Rusya, şu an dahi ABD'yle alış-veriş halinde."

İran'dan yayın yapan ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine yakınlığıyla bilinen "asriran" haber sitesine konuşan Hurrem, "Rusya, İran ve Beşşar Esad'ı Irak ve Suriye'de bir süre destekledi. Sonra güçlerini geri çekip ateşkes yapan Rusya, bölgede güçlenen İran'ın rolünü zayıflattı. Suudi Arabistan ve Türkiye, Rusya'nın bu işinden son derece memnun oldular." ifadelerini kullandı.