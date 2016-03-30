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IŞİD peşmergeden böyle intikam aldı

Suriye’nin kuzeyinde peşmerge güçlerine karşı kayıp veren terör örgütü IŞİD 3 Iraklı peşmergeyi cadde ortasında korkunç bir şekilde infaz etti. Üstelik infazı Kürt bir IŞİD üyesi gerçekleştirdi.

IŞİD peşmergeden böyle intikam aldı
Suriye’nin kuzeyinde peşmerge güçlerine karşı kayıp veren terör örgütü IŞİD 3 Iraklı peşmergeyi cadde ortasında korkunç bir şekilde infaz etti. Üstelik infazı Kürt bir IŞİD üyesi gerçekleştirdi.
Üç peşmerge Irak’ta Kürt bir IŞİD üyesi tarafından başları boyunlarından kesilerek infaz edildi. Oldukça ürkütücü bir görüntü sergileyen Kürt kökenli IŞİD üyesi IŞİD’e düzenlenen hava saldırılarının intikamı olarak 3 peşmergeyi öldürdüklerini söyledi. IŞİD böylece kan donduran videolarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Ancak bu kez infaz edilenler Kürt peşmergeler, infazcı da bir Kürt IŞİD üyesi oldu. İnfazcı söz konusu videoda Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’ye de tehditler savurdu. 
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