İsrail'den flaş Türkiye açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Türkiye ile İsrail arasında yakında bir görüşme daha olacağını ve bu görüşmenin iki ülke ilişkilerinin düzelmesi için olumlu sonuçlar doğuracağını ümit ettiğini söyledi.

İsrail basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Türkiye ile İsrail ilişkilerinin normalleşmesi için yürütülen görüşmeler hakkında şunları söylediği belirtildi:

''Biz her zaman Türkiye ile ilişkileri düzeltmek istedik ve bu ilişkilerin yönünü değiştiren biz değildik. Eğer mümkünse ilişkileri normalleştirmek istiyoruz. (Türkiye ile) Temaslarımız sürüyor ve bu temaslarda ilerleme sağlanıyor. Yakında bir görüşme daha olacak ve bu görüşmenin ilişkilerin tamamen düzeltilmesi için olumlu sonuçlar doğuracağını ümit ediyorum.''

'HİÇ BİR ŞİKAYETİMİZ YOK'

Açıklamada, Netanyahu'nun, Beyoğlun'daki terör saldırısı hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili olarak da ''Türkiye ile İsrail arasında iyi bir işbirliğinin olduğunu ve bu konuda hiçbir şikayetlerinin bulunmadığını'' ifade ettiği aktarıldı.