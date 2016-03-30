İşte göçmenlerin yeni güzergahı

Dün İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Libya açıklarında 11 ayrı operasyonda bin 569 göçmen yakaladı. Hafta sonu boyunca da bin 500 kişi kurtarıldı.

Associated Press haber ajansı dün Trablus şehrindeki Gasr Garabuli sahilinde çekilen çarpıcı fotoğraflar yayınladı.

Libya Kızılayı, Trablus açıklarında bir teknenin batmasını takiben 18 Mart'tan bu yana 18 ceset buldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin rakamlarına göre; bu yıl Libya'dan İtalya'ya 17 bin 500 göçmen geçti. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 40 artışa tekabül ediyor.

GÖÇMENLER İÇİN KİMSESİZLER MEZARLIĞI

Geçtiğimiz hafta da Libya'da Nijer ve Eritreli oldukları tahmin edilen onlarca ceset Trablus'un doğusundaki El-Karbuli bölgesinde çürümüş bir şekilde sahile vurdu.

Cesetlerin, İtalya'nın Lampedusa adası üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlere ait olduğunu belirtildi. Çürümüş cesetlerden dolayı kimlik tespiti mümkün olmuyor. Libya sahillerinde kaçak olarak Avrupa'ya geçmeyi bekleyen yaklaşık 300 bin göçmenin olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği ile Türkiye arasında mülteci krizini hafifletmek için varılan anlaşmanın ardından binlerce göçmen, Libya üzerinden İtalya'ya geçmeye çalışıyor.