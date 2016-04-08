Kafa karıştıran Mihraç Ural mesajları

Esad karşıtı Ahraruş Şam örgütü Mukaveme Suriye örgütü lideri Mihraç Ural'ı öldürüldüğünü iddia etmişti. Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde ise 'Güvenlik kaynakları Suriye iç savaşında Esad rejimine hizmet eden milis güçlerin komutanlarından ve Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te düzenlenen bombalı saldırının sanığı Mihraç Ural’ın, muhaliflerin saldırısında öldüğünü doğruladı" denilmişti.

Ural'ın örgütü geçen hafta yazılı bir açıklama yaparak 27 Mart gününden beri Ural'la irtibatlarının kesildiğini duyurmuş ancak ölüp ölmediğine dair herhangi bir bilgi vermemişti.

Sosyal medyayı çok sık kullanan Ural'ın Twitter hesabından dün akşam atılan bir mesaj ise bir anda kafaları karıştırdı. Ural'ın hesabından "Yalan ve kurgularınızın sevincini kursağınızda bırakacağım" yazıldı. Ancak bu mesaj sabaha karşı silindi ve yerine "MUKAVEME SURİYİ'den AÇIKLAMA: 'Hiçbir dost kaygıya kapılmasın. Uygun koşulda en geniş açıklama yapılacaktır..!'' yazıldı.

Tweet'lerin silinmesi Mihraç Ural hesabını takip edenler arasında şaşkınlık yarattı. Bazı takipçiler "Örgütte erken kalkan Twit atıyor" yorumunda bulunurken, bazıları da kullanılan üslubun Ural'a ait olmadığını, mesajların sahte olabileceğini belirtti.

Suriye'de öldürüldüğü iddia edilen Mihraç Ural'ın Twitter hesabından atılan mesajlar şaşırttı.