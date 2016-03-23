Kameraların önünde kendini yaktı

Makedonya’nın sınırlarını mültecilere kapatmasını protesto eden bir mülteci yaşadıkları durumu protesto etmek için kendini ateşe verdi. Üstelik bir diğer sığınmacı da genç adamın onu da ateşe vermesine izin verdi. Sadece kendini değil diğer sığınmacıları da yakmak isteyen adam son anda durduruldu. Bir anda vücudu alevler içine kalan adamın canlı canlı yanması diğer sığınmacılar tarafından önlendi. Genç adamın üzerini battaniye ve giysilerle kapatan sığınmacılar adamın hayatını kurtardı. Sınırda bekleyen Yunan polisi mülteciyi acilen hastaneye kaldırdı. Vücudunda çeşitli yaralanmalar olsa da genç adamın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yunanistan’ın Makedonya sınırındaki Idomeni kasabasında bekleyen sığınmacılardan biri kendini ateşe verdi. Korkunç anlar saniye saniye çevredekiler tarafından kaydedildi.