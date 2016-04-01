Kassam Tugayları, 4 İsrail askerinin ellerinde olduğunu açıkladı

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a ait El-Aksa televizyonundan yaptığı açıklamada, ellerinde 4 İsrail askeri bulunduğunu belirterek, söz konusu askerlerin akıbetleri veya hayatta olup olmadıklarına ilişkin bilgi vermedi.

Ebu Ubeyde, "Esir askerler hakkında İsrail tarafı ile herhangi bir iletişimin olmadığını" kaydetti.

Arka fonda 4 İsrail askerinin resimlerinin yer aldığı televizyon konuşmasında Ebu Ubeyde, "İşgal güçlerine bir bedeli olmaksızın esir askerler hakkında bilgi vermemiz mümkün değil." dedi.

Kassam Tugayları Sözcüsü ayrıca " İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, halkına yalan söylüyor. Onları ve esir askerlerin ailelerini yanıltıyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu geçen hafta düzenlediği basın toplantısı sırasında bir gazetecinin "kayıp İsrail askerlerine" ilişkin sorusu üzerine, bu konuda gayretli çabaların sürdüğünü, kendisinin birkaç günde bir toplantılar gerçekleştirdiğini ve önemli gelişmeler olduğunu ifade etmişti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Temmuz 2014'te Gazze'ye düzenlediği Koruyucu Hat Operasyonu'nda Oron Şaul isimli bir askeri esir aldığını açıklamıştı.

İsrail tarafı ise Şaul'un çatışmalarda ölmüş olabileceğini bildirmişti. İsrail ayrıca Hamas'ı, 1 Ağustos 2014'te Refah kentinin doğusunda bir çatışmada öldürülen Hadar Goldin isimli askerinin cesedini vermemekle suçlamıştı.