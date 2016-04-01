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Kassam Tugayları, 4 İsrail askerinin ellerinde olduğunu açıkladı

Gazze'deki Hamas hareketinin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ilk defa, ellerinde 4 İsrail askeri bulunduğunu açıkladı.

Kassam Tugayları, 4 İsrail askerinin ellerinde olduğunu açıkladı
Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Hamas'a ait El-Aksa  televizyonundan yaptığı açıklamada, ellerinde 4 İsrail askeri bulunduğunu  belirterek, söz konusu askerlerin akıbetleri veya hayatta olup olmadıklarına  ilişkin bilgi vermedi.
Ebu Ubeyde, "Esir askerler hakkında İsrail tarafı ile herhangi bir  iletişimin olmadığını" kaydetti.

Arka fonda 4 İsrail askerinin resimlerinin yer aldığı televizyon  konuşmasında Ebu Ubeyde, "İşgal güçlerine bir bedeli olmaksızın esir askerler  hakkında bilgi vermemiz mümkün değil." dedi.

Kassam Tugayları Sözcüsü ayrıca " İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu,  halkına yalan söylüyor. Onları ve esir askerlerin ailelerini yanıltıyor."  ifadesini kullandı.

Netanyahu geçen hafta düzenlediği basın toplantısı sırasında bir  gazetecinin "kayıp İsrail askerlerine" ilişkin sorusu üzerine, bu konuda gayretli  çabaların sürdüğünü, kendisinin birkaç günde bir toplantılar gerçekleştirdiğini  ve önemli gelişmeler olduğunu ifade etmişti.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Temmuz 2014'te Gazze'ye  düzenlediği Koruyucu Hat Operasyonu'nda Oron Şaul isimli bir askeri esir aldığını  açıklamıştı.

İsrail tarafı ise Şaul'un çatışmalarda ölmüş olabileceğini  bildirmişti. İsrail ayrıca Hamas'ı, 1 Ağustos 2014'te Refah kentinin doğusunda  bir çatışmada öldürülen Hadar Goldin isimli askerinin cesedini vermemekle  suçlamıştı.
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