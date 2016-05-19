Kaybolan Mısır uçağından kötü haber Paris-Kahire seferini yapan bir yolcu uçağı, Mısır hava sahasına girdikten kısa süre sonra radardan kayboldu. Saatlerdir irtibat kurulamayan Mısır Havayolları'na ait uçakta 66 kişi bulunuyordu

Paris-Kahire seferini yapan bir yolcu uçağı, Mısır hava sahasına girdikten kısa süre sonra radardan kayboldu. Saatlerdir irtibat kurulamayan Mısır Havayolları'na ait uçakta 66 kişi bulunuyordu. AFP'ye konuşan Yunan havacılık yetkilileri, uçağın Mısır hava sahasındayken Kerpe Adası açıklarında düştüğünü belirtti. Pilotların uçakta herhangi bir sorun olduğuna dair bildirim yapmamış olmaları, terör saldırısı ihtimalini akıllara getirdi.



MS804 sefer sayılı yolcu uçağında 56 yolcu, yedi mürettebat ve üç güvenlik görevlisi olmak üzere 66 kişinin bulunduğu belirtildi.



Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan, Kahire'ye gitmek için yerel saatle 23:09'da havalanan uçağın akıbeti şimdilik bilinmiyor.



Mısır Havayolları uçağın 11 bin 280 metre yükseklikte seyir halindeyken, Mısır hava sahasına girdikten kısa süre sonra radarlarla bağlantısının kesildiğini açıkladı.



ENKAZ ARANIYOR

Associated Press'in haberine göre, Mısır havacılık yetkilileri düşen uçağın enkazının bulunması için başlatılan çalışmaların sürdüğünü belirtti.



AFP'ye konuşan bir Yunan havacılık kaynağı, yerel saatle 02.45'te irtibat kesilen uçağın Kerpe adasının yaklaşık 130 deniz mili açığında düştüğünü söyledi. Aynı kaynak, pilotla son temasın, uçak radardan kaybolmadan üç dakika önce kurulduğunu belirtti.



Uçakla irtibat, öngörülen iniş saatinden 20 dakika önce kesildi.



Mısır ordusu, askeri gemi ve uçaklarla bölgede arama yapıyor. Mısır ordusu, arama kurtarma çalışmalarına Yunanistan'ın da katıldığı duyurdu.



30 MISIRLI, 15 FRANSIZ

Mısır Havacılık Bakanlığı, uçaktaki yolcular arasında 30 Mısırlı ve 15 Fransız bulunduğunu açıkladı.



Uçakta İngiltere, Kanada, Cezayir, Belçika, Çad, Kuveyt, Portekiz, Suudi Arabistan ve Sudan'dan da yolcular da olduğu belirtildi.



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Maalesef edindiğimz bilgi, uçağın düştüğü yönünde... Nedenine ilişkin hiçbir varsayımı dışlamıyoruz" dedi.



'ACİL DURUMU MESAJI' İDDİASINA YALANLAMA

Mısır devletine bağlı Ahram gezetesi, uçak kaybolmadan önce pilotun acil durum mesajı gönderdiğine dair açıklamaların gerçek dışı olduğunu bildirdi.



Mısır ordusu da 'acil durum mesajı' iddiasını yalanladı.



Olayın terör bağlantılı olup olmadığına dair bir soruyu yanıtlayan Mısır Başbakanı Şerif İsmail, hiçbir olasılığı dışlamadıklarını söyledi.



"TEHLİKELİ BAGAJ YOK"

Fransa Ulaştırma Bakanı Alain Vidalies, uçakla ilgili ulaşılan tüm bilgileri incelediklerini belirterek, "Elimize ulaşan bütün bilgilerden hareketle uçakta herhangi bir tehlikeli bagaja rastlanmadığını söyleyebiliriz" dedi.



Vidalies üç güvenlik görevlisinin uçakta bulunmasının Mısır Hava Yolları ile ilgili rutin uygulama olduğunu belirtti. Konuya ilişkin Charles de Gaulle Havalimanı'nda bir kriz masası kurulduğunu, yolcu yakınlarının havalimanına gelmeye başladığını belirtti.



OLASI SENARYOLAR

Uzmanlar, 2003 yılında hizmet vermeye başlayan A320'ların görece yeni uçaklar olduğunu, bu yüzden "büyük bir teknik arıza" ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.



Uçağın radardan kaybolduğu irtifanın, bölgedeki militanlarca roketle düşürülebilmek için çok yüksek olduğunu belirten uzmanlar, bir savaş uçağı tarafından yanlışlıkla vurulma ihtimalinin bulunduğunu, ancak böyle bir şey yaşanmış olsaydı bunun şu ana kadar ilgili makamlarca açıklanmış olacağının altını çizdi.



TERÖR SALDIRISI İHTİMALİ

Pilotların acil durum bildirimi yapmamaları ise terör saldırısı ihtimalini güçlendiriyor.



AFP'ye konuşan havacılık uzmanı Gerard Feldzer, "Teknik bir sorun, yangın ya da motor arızası olsaydı, bu ani bir kazaya neden olmazdı. Ve mürettebatın tepki gösterecek zamanı olurdu" dedi.



Ancak olası bir bombanın, geniş güvenlik önlemleri alınan Paris havalimanından geçirilerek nasıl uçağa yerleştirildiği sorusu uzmanların terör saldırısı tezini zayıflatıyor. Bu senaryo akıllara, "Terörist, bombayı neden uçak Paris üzerindeyken patlatmayı tercih etmedi?" sorusunu da getiriyor.