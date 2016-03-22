Küstah Amerikalıdan darbe çığırtkanlığı

Rubin daha sonra, Türk ordusunun yönetime el koyup Erdoğan ve yakın çevresini hapse koyduğunda ne tepki verileceğini soruyor. Rubin, seçim dönemindeki bir Obama yönetiminin, olası bir darbede, darbeciler "demokrasinin restorasyonu" konusunda açık bir yol haritası çıkartırlarsa, onları "azarlamaktan" daha fazlasını yapmayacağını savundu.

SKANDAL İFADELERE DEVAM ETTİ

Erdoğan'ın, Muhammed Mursi gibi bir sempati de yaratamayacağını söyleyen Rubin, Mursi devrildiğinde onun demokrasiye olan bağlılığının hala bir tartışma konusu olduğunu, ancak Erdoğan için böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını iddia etti.

Cumhuriyetçi ya da Demokrat başkan adaylarının ABD'nin prestijini darbe öncesindeki duruma (status quo ante) dönmek için tehlikeye atmayacağını belirten Rubin, adayların darbeye sözde karşı çıkacaklarını, ancak yeni rejimle birlikte çalışacaklarını söyleyerek yazısını tamamladı.

Washington merkezli, muhafazakar düşünce kuruluşu American Enterprise Institute'ta (AEI) eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin imzasıyla yayımlanan makalede küstah ifadeler kullanıldı.