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Lavrov: Rusya yaptırımlara maruz kalabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın, Suriye nedeniyle yaptırımlara maruz kalabileceği yönde sinyaller aldığını açıkladı.

Lavrov: Rusya yaptırımlara maruz kalabilir
İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmenin  ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Moskova yönetiminin,  Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanabilineceği konusunda "okyanus ötesinden"  sinyaller aldığını söyledi.

Lavrov, "Rusya'yı birçok problemin sorumlusu gibi göstermeye  çalıştıklarını görüyoruz. Okyanus ötesinden, Moskova'nın Esed'e yeterli düzeyde  baskı yapmaması nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanabileceği yönünde  sinyaller alıyoruz. Avrupa Birliği'nde "Savçenko listesi" hazırlanması yönünde  teklifler var" diye konuştu.

Rusya NATO işbirliğinde buzları eritmek istiyor

Rus bakan, Avrupa'da meydana gelen son patlamalar ışığında, terörle  mücadeleyi amaçlayan mekanizmalardan, Rusya-AB ve Rusya-NATO ilişkilerinin  "dondurulmuş kalmasının" kabul edilmez olduğunu dile getirdi.

Lavrov şöyle konuştu:

"Eğer bizim NATO'lu meslektaşlarımız olumsuz düşüncelerini  değiştirerek, gerekli kararları alırsa, biz işbirliğimizin bu ve diğer alanlarını  canlandırmaya hazırız."

Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların otomatik olarak sonsuza dek  uzatılabileceğini düşünemediğini vurgulayan Paolo Gentiloni, yaptırımların  uygulandığı sürece, Rusya ve İtalya'nın, başta enerji sektörü olmak üzere  ekonominin diğer alanlarında işbirliklerini güçlendirmeye çalıştıklarını dile  getirdi.

Centiloni, İtalya'nın, bu kapsamda Karadeniz'den geçecek doğalgaz boru  hattı projesine büyük umut bağladığını belirtti.
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