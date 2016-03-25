Lavrov: Rusya yaptırımlara maruz kalabilir

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, Moskova yönetiminin, Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanabilineceği konusunda "okyanus ötesinden" sinyaller aldığını söyledi.

Lavrov, "Rusya'yı birçok problemin sorumlusu gibi göstermeye çalıştıklarını görüyoruz. Okyanus ötesinden, Moskova'nın Esed'e yeterli düzeyde baskı yapmaması nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanabileceği yönünde sinyaller alıyoruz. Avrupa Birliği'nde "Savçenko listesi" hazırlanması yönünde teklifler var" diye konuştu.

Rusya NATO işbirliğinde buzları eritmek istiyor

Rus bakan, Avrupa'da meydana gelen son patlamalar ışığında, terörle mücadeleyi amaçlayan mekanizmalardan, Rusya-AB ve Rusya-NATO ilişkilerinin "dondurulmuş kalmasının" kabul edilmez olduğunu dile getirdi.

Lavrov şöyle konuştu:

"Eğer bizim NATO'lu meslektaşlarımız olumsuz düşüncelerini değiştirerek, gerekli kararları alırsa, biz işbirliğimizin bu ve diğer alanlarını canlandırmaya hazırız."

Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların otomatik olarak sonsuza dek uzatılabileceğini düşünemediğini vurgulayan Paolo Gentiloni, yaptırımların uygulandığı sürece, Rusya ve İtalya'nın, başta enerji sektörü olmak üzere ekonominin diğer alanlarında işbirliklerini güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Centiloni, İtalya'nın, bu kapsamda Karadeniz'den geçecek doğalgaz boru hattı projesine büyük umut bağladığını belirtti.