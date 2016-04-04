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Mihraç Ural öldürüldü iddiası

Reyhanlı'daki terör saldırısının sorumlusu olarak aranan Esad yanlısı Suriye Mukavemeti – Liva İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi'nin lideri Mihraç Ural'ın öldürüldüğü açıklandı.

Mihraç Ural öldürüldü iddiası
Örgüt, Ural'dan 27 Mart'tan beri haber alamadıklarını, irtibatlarının kesildiğini, ölüp ölmediğine dair herhangi bir bilgiyi teyit edemediklerini duyurdu.
Geçen hafta Esad'a karşı savaşan Ahrar uş-Şam bir açıklama yaparak Mihraç Ural'ı öldürdüklerini açıkladı.
 
Bu haberlerin yayınlanmaya başladığı 27 Mart gününden beri ise Ural'ın yaşadığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
 
Önceki gün ise Ural'ın yönettiği Suriye Mukavemeti – Liva İskenderun Halk Kurtuluş Cephesi ilk defa bir açıklama yaparak Ali Keyyali kod adlı Mihraç Ural'dan 27 Mart gününden beri haber alamadıklarını ve irtibatın kesildiğini duyurdu.
 
Örgüt açıklamasında "Onunla olan iletişim kanalları da kapanmış bulunmaktadır" dedi.Ural'ın ölüp olmediğine dair herhangi bir bilginin teyit edilmediğini de açıklayan örgüt, saldırılarının devam edeceğini de duyurdu.
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