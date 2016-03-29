Mısır yolcu uçağı kaçırıldı

Mısır havacılık yetkilileri, pilotun üzerinde intihar yeleği olduğunu söyleyen bir yolcu tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Hürriyet KKTC Temsilcisi Ömer Bilge, hava korsanının 50 yolcunun gitmesine izin verdiğini aktarıyor.

EgyptAir'e a ait yolcu uçağının Mısır'ın İskenderiye şehrinden başkent Kahire'ye giderken kaçırıldığı belirtildi.

Associated Press haber ajansı, uçakta bomba şüphesi olduğunu yazdı. Polis kaynakları, uçağın en az bir silahlı saldırgan tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Sivil Havacılık Bakanlığı, Pilot Ömer el Gammal'ın üzerinde intihar yeleği olduğunu söyleyen bir yolcu tarafından tehdit edildiğini aktardı.

Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu, uçakta 55 yolcu ve yedi mürettebat olduğunu duyurdu. Fakat ajanslar, uçaktaki kişi sayısına ilişkin çelişkili haberler geçiyor. Bazı kaynaklar uçaktaki yolcu sayısını 81 olarak veriyor.

Reuters'ın sivil havacılık yetkilileri ve polise dayandırdığı haberinde, kaçırılan uçağın Airbus A320 olduğu ifade edildi. AFP ise uçağın Air Boeing 737-800 olduğunu aktarıyor.

HENÜZ TALEPLERİNİ İLETMEDİLER

AFP'nin haberine göre; korsanlar yerel saatle 08:30'da kuleyle iletişime geçti ve uçağa 08:50'de iniş izni verildi.

Korsanların henüz bir talepte bulunmadığı ve havalimanına bir kriz ekibinin sevk edildiği belirtildi.

Hürriyet KKTC Temsilcisi Ömer Bilge, kriz nedeniyle Larnaka Havalimanı'nın geçici süreyle kapatıldığını aktardı. Yunanistan üzerinden bir yolcu uçağı ile askeri bir uçağın Larnaka'a geldiği belirtiliyor. Bu uçakların, Baf Havalimanı'na yönlendirilmesi bekleniyor.

Kriz masası oluşturan Kıbrıs Rum yönetimi, Mısırlı yetkililerle temas halinde... Rum Adalet Bakanı'nın Mısırlı mevkidaşıyla sürekli temas kurduğu açıklandı.