Müslüman aile uçaktan indirildi

Olaya ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Amerikan İslâm İlişkileri Konseyi, ''Müslüman yolcuların en dayanaksız gerekçelerle uçaklardan indirilmesinden bıktık'' açıklamasını yaptı.

Medya365'in haberine göre, ABD'nin Chicago kentinde United Airlines'a ait uçakla Washington D.C.'ye gitmek isteyen Müslüman bir aile, uçuş öncesinde pilot tarafından uçaktan indirildi.

Olaya tepki gösteren bir yolcu tarafından kayda alınan görüntülerde, üç çocuğu ve eşiyle birlikte koltuklarında oturan yolcuya yaklaşan pilot, aileden uçağı terk etmesini istiyor. Kararın nedeni sorulan pilotun, ilk önce, ''Çünkü bu benim kararım'' yanıtını verdiği, diğer yolcuların da tepki göstermesi üzerine, ''Bu uçuş güvenliği ile ilgili bir mesele'' dediği görülüyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Amerikan İslâm İlişkileri Konseyi bir açıklama yaptı. Açıklamada, ''Müslüman yolcuların en dayanaksız gerekçelerle, 'güvenlik' adı altında uçaklardan indirilmesinden bıktık'' denildi.

Başlarına gelen olayı, 30 Mart'ta görüntüleriyle birlikte Facebook hesaplarından paylaşan aile iletide, ''Görünüşümüz dışında hiçbir gerekçesi olmamasına rağmen bahar tatili için Washington D.C.'ye gitmek isteyen benim ve ailem hakkında hüküm veren ve 'uçuş güvenliği meselesi' gerekçesiyle bizi uçaktan kovan United Airlines utanmalı. Üç çocuğum böyle bir olayı tecrübe etmek için çok gençler'' yazdı. Aile ayrıca ayrımcılığa karşı Facebook iletilerinin herkes tarafından paylaşılmasını istedi.

BU İLK DEĞİL

United Airlines havayolları şirketinin ismi Haziran 2015'te de benzer bir ayrımcılık olayıyla gündeme gelmişti. ABD’de yaşayan Tahire Ahmed isimli başörtülü Müslüman kadın, United Airlines'a ait bir uçakta hostesin ayrımcı tavrına maruz kalmıştı. Ahmed’e kapalı kutuda içecek vermeyi reddeden kabin görevlisi, Müslüman kadının 'içeceği silah olarak kullanma ihtimalini' gerekçe göstermişti.