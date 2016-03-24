NATO'dan Rusya'ya kötü haber!

Vershbow, Litvanya’daki NATO üyesi ülkelerinin büyükelçileri ve Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ile bir araya geldi.

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Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vershbow, Rusya’nın Suriye’deki hedeflerinin soru işareti bıraktığını, önceliğinin DAEŞ olmadığını vurguladı. Vershbow, “Rusya, Suriye’de daha çok Esed rejimini destekledi, ancak kendisi de terörizm tehdidini hissediyor. Bu yüzden diplomatik yollarla pozisyonlarımızın yakınlaşacağına umut ediyorum.” diye konuştu.

Tüm müttefiklerin terörizmle mücadele konusunda Rusya'yla daha fazla işbirliği yapma isteği gösterdiğini belirten Vershbow, ancak bunun Moskova'nın agresifliğine yönelik takındıkları tavırda bir değişiklik oluşturmayacağını kaydetti.

Vershbow, şöyle konuştu:

"Rusya, Ukrayna'ya karşı agresifliğine yanıt noktasında yaptığımız eylemleri durdurmamız ve terörizmle mücadelede işbirliği yapmamız konusunda sorular gündeme getiriyor ancak biz, Rusya'nın bu tavrına göz yummayacağız. Çünkü Rusya bu agresifliğiyle Avrupa'nın güvenlik noktasında temel prensiplerini ihlal etti. Terörle mücadelede işbirliği yapabilsek dahi Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve agresifliğine yanıt verme yönündeki kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz."

Litvanya Cumhurbaşkanı Grybauskaite ise son olayların Rusya’nın davranışını gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Bir tehdit, diğer bir tehdide tercih edilemez. Böyle bir şeye müsaade etmeyiz. Konuşanla değil, terörle gerçekten mücadele etmek isteyenle işbirliği yapmaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Alexander Vershbow, terörle mücadelede Rusya'yla işbirliği yapılsa dahi Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve agresifliğine yanıt verme yönündeki kararlılıklarından vazgeçmeyeceklerini söyledi.