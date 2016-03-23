Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Obama'dan Trump'a sert 'Müslüman' tepkisi

Arjantin'de resmi temaslarına devam eden ABD Başkanı Barack Obama, basın toplantısı düzenledi.

Obama'dan Trump'a sert 'Müslüman' tepkisi
Başkan Obama, Belçika'da meydana gelen terör saldırılarına atıfta bulunarak birinci önceliğinin DAEŞ'i bitirmek olduğunu söyledi. Ancak Suriye ve Irak'ı yoğun bombardımana tutmanın insanlık dışı olacağını ayrıca dinci teröristlerin güçlenmesini sağlayacağı için iyi bir strateji olmadığını belirtti.

''MÜSLÜMANLARI HEDEF ALAN DAVRANIŞLAR AYRIMCILIK OLARAK KABUL EDİLECEKTİR''
Hükümet Sarayı Pembe Ev (Casa Rosada) 'de Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile birlikte basın karşısına çıkan Obama, son dönem ırkçı söylemleriyle öne çıkan ABD başkan aday adaylarından Donald Trump'ın ülkedeki 'Müslümanları takip etme' önerisinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

''Entegre olmuş, vatanına bağlı bir Müslüman cemaatimiz var. Kendilerini gettolara kapatılmış gibi hissetmelerini istemeyiz. Çocukları çocuklarımızın arkadaşı, kadınları bizim özgürlüğümüz için mücadele etmektedirler. Her kim bu insanlara karşı önlem alınmasını isterse bu davranışları 'ayrımcılık' olarak kabul edilecektir.''
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.