Obama'dan Trump'a sert 'Müslüman' tepkisi

Hükümet Sarayı Pembe Ev (Casa Rosada) 'de Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ile birlikte basın karşısına çıkan Obama, son dönem ırkçı söylemleriyle öne çıkan ABD başkan aday adaylarından Donald Trump'ın ülkedeki 'Müslümanları takip etme' önerisinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

''Entegre olmuş, vatanına bağlı bir Müslüman cemaatimiz var. Kendilerini gettolara kapatılmış gibi hissetmelerini istemeyiz. Çocukları çocuklarımızın arkadaşı, kadınları bizim özgürlüğümüz için mücadele etmektedirler. Her kim bu insanlara karşı önlem alınmasını isterse bu davranışları 'ayrımcılık' olarak kabul edilecektir.''

Başkan Obama, Belçika'da meydana gelen terör saldırılarına atıfta bulunarak birinci önceliğinin DAEŞ'i bitirmek olduğunu söyledi. Ancak Suriye ve Irak'ı yoğun bombardımana tutmanın insanlık dışı olacağını ayrıca dinci teröristlerin güçlenmesini sağlayacağı için iyi bir strateji olmadığını belirtti.