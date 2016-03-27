Obama'yı tehdit eden kişiye 3 yıl hapis

ABD'de 55 yaşındaki kişi, Başkan Barack Obama'ya sözlü ve sosyal medya hesabı üzerinden ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle federal mahkeme tarafından 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Savcının açıklamasına göre, Brian Dutcher, geçen yıl temmuz ayında bir güvenlik görevlisine Wisconsin'de konuşma yapmaya hazırlanan Obama'yı öldürmek istediğini söyledi. Dutcher'ın, güvenlik görevlisine, "(Gaspçı) burada ve fırsat bulursam onu vuracağım." dediği iddia edildi.

Dutcher'ın bu tehdit mesajından bir gün önce de Facebook'taki hesabından, "İşte bu, perşembe günü La Crosse'de olacağım. Umarım başkan gibi davranan adamı temiz bir şekilde vururum. Onu öldürmek bizim anayasal görevimizdir" paylaşımında bulundu.

Ocak ayında Madison şehrinde görülen davada jüri, Dutcher'ı, hem sözlü olarak hem de Facebook'taki paylaşımı sebebiyle iki kez "başkanı ölümle tehdit etmekten" suçlu buldu.