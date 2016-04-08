Paris'in terör şüphelisi Muhammed Abrini yakalandı

Avrupa'nın en çok aranan terör zanlısı olan 31 yaşındaki Muhammed Abrini, Paris'teki saldırılarda canlı bomba olarak görev yapan ancak daha sonra vazgeçen Salah Abdeslam'la birlikte görüntülenmişti.

Belçika'da geçtiğimiz ay yakalanan ve Fransa'ya iade edilmeyi bekleyen Salah Abdeslam Paris saldırılarından iki gün önce 13 Kasım'da Muhammed Abrini ile güvenlik kamerasına yakalanmıştı.

Paris saldırılarında canlı bomba olarak görev alan ancak son anda üzerindeki bombayı patlatmaktan vazgeçerek Brüksel'e kaçan Salah Abdeselam, Brüksel'de 35 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarından 4 gün önce Belçika polisi tarafından yakalanmıştı.

ABRİNİ İNGİLTERE'DE STAT KEŞFİ YAPMIŞTI

Paris saldırılarının terör zanlısı olarak aranan Muhammed Abrini’nin Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan "Stade de France"da gerçekleşen terör saldırısından 4 ay önce İngiltere’de bir stadın fotoğraflarını çektiği ortaya çıkmıştı.

Abrini’nin geçtiğimiz yıl temmuz ayında Paris saldırılarının gerçekleşmesinden 4 ay önce İngiltere’ye seyahat ettiği ve bir stadın fotoğraflarını çektiği belirlenmişti.

Paris'te geçtiğimiz kasım ayında düzenlenen eş zamanlı terör saldırılarında 129 kişi ölmüş ve 352 kişi de yaralanmıştı.

Gözaltına alınan Abrini'nin Brüksel'deki Zevantem Havalimanı'nda intihar bombacılarıyla birlikte güvenlik kameralarına yakalanan ve hala bulunamayan "şapkalı adam" olabileceği de belirtiliyor.