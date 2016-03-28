Peşmergeden ilginç iddia

Peşmerge komutanları, Irak'ta IŞİD'e karşı verilen mücadelenin bitmesinin ardından bu kez İran destekli Şii milis grup Haşd-i Şaabi ile bir çatışmanın başlayacağını yönünde uyarıda bulundu.

Timetürk’ün haberine göre; Peşmergelerin terörle mücadele komutanı Polat Cengi yaptığı açıklamada, Kürtlerin IŞİD'den boşaltılmasına yardım edilen bölgelerden çıkması ihtimal dahilinde değil dedi.

Polat Cengi “Havice ve Musul gibi yerlerin IŞİD'den alınmasının hemen ardından Irak hükümeti ve Haşd-i Şaabi ile sorunlar yaşanmaya başlayacak. Bizden çekilmemizi isteyecekler. ‘Çok teşekkür ederiz, bize yardım ettiniz. Şimdi yerlerinize dönün' diyecekler” dedi.

Cengi ayrıca bir uyarıda da bulundu ve “Destek verdiğimiz şehirden vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki eninde sonunda burası Irak hükümeti ile aramızda büyük bir sorun olacak” dedi.

HAK TALEBİYLE BAĞLANTILI

Irak Kürtleri ve İran destekli Şii milisler arasında Tuzhurmatu'da hali hazırda süre giden bir çatışma olduğu biliniyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre Tuzhurmatu'da yaşanan çatışmalar sırasında çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı ayrıca insanların evleri ve dükkanları yoğun hasar gördü.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Joe Stork, “Tuzhurmatu'daki çatışmalarda yer alanların çoğunun sivilleri etnik sebepler hedef alıyor” dedi. Tuzhurmatu Kürt, Türkmen ve Arapların ortak olarak yaşadığı bir bölge.

ABD merkezli düşünce kuruluşundan Irak uzmanı Michael Pregent, “Kürt güçleri ile İran destekli Şii milisler arasındaki muhtemel çatışma, Şii milislerin Kürtlere ait bölgelerde ne kadar hak iddia edeceği ile ilgili. İran destekli Haşd-i Şaabi'nin böyle olacağı tahmin edilememişti” dedi.