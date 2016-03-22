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Polis her yerde onu arıyor

Belçika medyası saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceklerinden şüphelenilen kişilerin fotoğrafı yayınlandı. Saldırı öncesini yansıtan güvenlik kamerası görüntülerinde, valizlerini çeken üç erkek görülüyor.

Polis her yerde onu arıyor
Bu kişilerden ikisinin intihar saldırısında öldüğü tahmin ediliyor. Beyaz montlu, siyah şapkalı ve top sakallı şüpheli ise halen kaçıyor.

Söz konusu görüntü, ilk olarak Belçika'nın köklü gazetelerinden Dernière Heure'nin internet sitesinde yayımlandı.

Gazete, görüntüdeki kişilerden ikisinin birer elinde siyah eldiven olmasına dikkat çekti. Eldivenlerin içinde bombaları patlatmak için kullanılan tetikleyicilerin olduğu düşünülüyor.

Soldaki iki kişinin kendini havaya uçurduğu tahmin ediliyor. Beyaz montlu kişi ise halen polis tarafından aranıyor.

RUSLARDAN FLAŞ İDDİA

Öte yandan, Rus Pravda gazetesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'i kana bulayan terör saldırılarıyla ilgili önemli bir iddiaya verdi. Buna göre; Rus özel servisi, Belçikalı yetkilileri muhtemel bir terör saldırısına karşı uyardı. 

Haberde, Rus istihbaratının IŞİD üyesi olan Belaruslu kardeşler İvan ve Aleksey Dovbaş ile Marat Yunusov'un geçtiğimiz Şubat ayında Belçika'ya gittikleri bilgisini yetkililerle paylaştığı aktarıldı.  

LifeNews'ün haberinde, 27 yaşındaki Aleksey'in, İslam dinine geçerek, radikallerle iletişim kurduğu belirtildi. 23 yaşındaki küçük kardeşi İvan'ın da radikal hareketlerle bağlantısı olduğu öne sürüldü. 

Güvenlik yetkililerine göre; kardeşler Suriye'de IŞİD'e katıldı ve Brüksele'e geçmeden önce burada özel eğitim aldı.
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