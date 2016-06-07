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Putin'den kritik Türkiye açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinden vazgeçmediklerini ancak Türkiye ile bazı siyasi sorunlarının bulunduğunu söyledi.

Putin'den kritik Türkiye açıklaması

Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya’nın başkenti Moskova’da görüştü. İkili, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Putin, burada yaptığı konuşmada, "Türk Akımı doğalgaz boru hattı  projesinden vazgeçmedik ancak Türkiye ile bazı siyasi sorunlarımız var. Ayrıca,  Avrupa Komisyonunun, söz konusu proje için konumunun netleşmesi gerekiyor. Şu an  böyle bir netlik söz konusu değil.” dedi.

Avrupa’nın Ruz doğalgazını ithal etmek istememesi halinde başka  pazarlar bulacaklarını savunan Putin, Rus gazının İsrail’e ihraç edilmesi  konusunda da görüşmelerin devam ettiğine işaret etti.

Netanyahu da Rus şirketlerin, İsrail’deki doğalgaz projelerinde yer  alması için herhangi bir hukuki engel bulunmadığını ifade ederek, ülkelerindeki  enerji projelerinin geliştirilmesi noktasında kapılarının tüm dünya şirketlerine  açık olduğunu belirtti.

Rus enerji şirketi Gazprom’un, Türkiye’ye sattığı doğalgazda daha önce  anlaşmaya varılan yüzde 10,25’lik indirimi sözleşmeye yansıtmaması nedeniyle Türk  Akımı projesinde ilerleme kaydedilememiş, Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş  uçağının düşürülmesinin ardından da iki ülke yetkilileri projedeki görüşmelerin  durdurulduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.
 

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