Putin'den kritik Türkiye açıklaması

Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya’nın başkenti Moskova’da görüştü. İkili, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi.



Putin, burada yaptığı konuşmada, "Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinden vazgeçmedik ancak Türkiye ile bazı siyasi sorunlarımız var. Ayrıca, Avrupa Komisyonunun, söz konusu proje için konumunun netleşmesi gerekiyor. Şu an böyle bir netlik söz konusu değil.” dedi.



Avrupa’nın Ruz doğalgazını ithal etmek istememesi halinde başka pazarlar bulacaklarını savunan Putin, Rus gazının İsrail’e ihraç edilmesi konusunda da görüşmelerin devam ettiğine işaret etti.



Netanyahu da Rus şirketlerin, İsrail’deki doğalgaz projelerinde yer alması için herhangi bir hukuki engel bulunmadığını ifade ederek, ülkelerindeki enerji projelerinin geliştirilmesi noktasında kapılarının tüm dünya şirketlerine açık olduğunu belirtti.



Rus enerji şirketi Gazprom’un, Türkiye’ye sattığı doğalgazda daha önce anlaşmaya varılan yüzde 10,25’lik indirimi sözleşmeye yansıtmaması nedeniyle Türk Akımı projesinde ilerleme kaydedilememiş, Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesinin ardından da iki ülke yetkilileri projedeki görüşmelerin durdurulduğuna dair açıklamalarda bulunmuştu.

