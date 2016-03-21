Putin'e kendi halkından darbe!

Rus araştırma şirketi Levada'nın hazırladığı, RBC ajansında yer alan çalışma sonucuna göre, Rus halkının Putin'e güveni geçen yıla oranla yüze 10 düşerek, yüzde 83'ten, yüzde 73'e geriledi.
Araştırmaya katılanların yüzde 21'i Putin'e "tamamen güvendiğini", yüzde 52'si "güvendiği" ve 14'ü ise "güvenmediği" söyledi. Aynı araştırmaya göre, Rusya'da Putin'e sempati duyanların sayısı da yüzde 37'den yüzde 30'a düştü.
Araştırmayı gerçekleştiren şirketin yetkilisi Aleksey Grajdankin, ellerindeki verilere göre Putin'e desteğin, Kırım'ın ilhakından önceki seviyeye geri döndüğünü belirtti.
Putin'e güvenin azalmasında ekonomik krizin de etkili olduğu yorumları yapılıyor.