Putin'in sevgilisi Alisa Kharcheva iddiası

İddiaların bugün yeniden gündeme gelmesinin sebebi ise İş adamı Grigory Baevsky'nin Kharcheva'ya ev hediye ettiği ya da sattığı iddiası...Baevsky'nin Putin'in yakın arkadaşı Arkady Rotenberg ile birlikte çalıştığı, Rotenberg'in de Putin'in yakın arkadaşı olduğu biliniyor. Kırım'ın ilhakı sürecinde Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı Rus iş adamlarının arasında Rotenberg de vardı.

'PUTİN MURDOCH'IN ESKİ EŞİYLE BİRLİKTE'

US Weekly dergisi, Putin ile Rupert Murdoch'ın eski eşi Wendi Deng, Roman Abramovich'in 400 milyon dolarlık mega yatında buluştuğunu iddia etti. Dedikoduya göre, ikilinin 2013 ve 2014 yıllarında eşlerinden boşandıktan sonra yeni bir birlikteliğe başladıkları kulislerde konuşuluyordu. Çifte yakın kaynaklar bu ilişkinin 'son derece ciddi' olduğunu söyledi.

Vladimir Putin, Lyudmila Putina ile 30 yıl süren evliliğini 2014 yılında sonlandırmıştı. Evliliklerinden Maria ve Yeaterina isimli iki kızı olan Putin'in boşanma haberi 2014 yılında Kremlin tarafından doğrulanmıştı.

PUTİN'İN ADI KABAYEVA İLE ANILDI

Ayrılığın ardından Putin'in adı jimnastikçi Alina Kabayeva ile anılmış ve Kabayeva'nın hamile olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Bild gazetesi Mart 2015'te Putin’in, Kabayeva’nın doğumu için İsviçre’ye geldiğini öne sürmüştü. Kremlin ise bu iddiayı birçok kez reddetti.

85 yaşındaki medya patronu Rupert Murdoch ve Wendi Deng'in evlilikleri ise 2013 yılında sonlandı. Bu boşanmaya sebep olarak eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gösteriliyordu. Wendi Deng’in Blair ile buluşmak için sahte Çin gezileri düzenlediği iddia ediliyordu.

Habere göre Putin'in adı 23 yaşındaki Alisa Kharcheva ile de adı aşk dedikodularına karışmış durumda... Rusya Devlet Başkanı Putin'in adı bugün bir kez daha aşk dedikodularına karıştı. İddiaya göre Moskova Devlet Üniversitesi öğrencisi Alisa Kharcheva Putin ile aşk yaşıyor. Magazin basını Karcheva'nın adını ilk kez 2010 yılında Putin'in doğum gününü kutlamak için bir blog sayfası satın almasıyla duymuştu.