Reza Zarrab, New York’a transfer edilecek

19 Mart’ta yakalanan Zarrab’ın Miami’deki geçici avukatı Lee Stapleton, önceki gün mahkemeye bir dilekçe sunarak, 4 Nisan’da görülmesi planlanan ve Zarrab’ın New York’a naklinin, kefalet başvurusunun ve kalıcı avukatlarının kim olacağının ele alınacağı duruşmada, transfer ve kefalete dair herhangi bir duruşma yapılmamasını, Zarrab’ın da duruşmaya çıkarılmamasını talep etti. Miami Savcısı James Hayes’in dilekçeye itiraz etmeyeceğini açıklamasının ardından da Hâkim Edwin Torres, dilekçeyi aynı gün kabul etti, 4 Nisan’daki duruşma iptal oldu.

BHARARA DUYURDU

Toplam 75 yıl hapis cezası istenen Zarrab’ın New York’a getirileceğini ilk olarak Twitter üzerinden Başsavcı Preet Bharara duyurdu. Karara dair belgeyi yayınlanan Bharara, “Reza Zarrab, Florida’daki mahkemede kefaletten vazgeçti, bundan sonraki işlemler için New York’a nakledilecek” dedi. Zarrab’ın New York’a varmasının ardından Güney Bölge Başsavcısı Preet

Bharara’nın 15 Aralık 2015’te Zarrab aleyhine davaya dönüşen iddianamenin görüşülmesine başlanacak. Zarrab’ın avukatları Stapleton ve Isabelle de la Guardia da neden böyle bir başvuruda bulunduklarına dair Hürriyet’in sorusuna yanıt vermediler. Ancak Zarrab’ın avukatlarının dilekçesini değerlendiren Amerikalı bir hukukçu, yakalandığı 19 Mart’tan beri hapiste tutulan Zarrab’ın bu şekilde süreci hızlandırmaya çalışmış olabileceğini, New York’a gönderildiğinde ise yeniden kefalet başvurusunda bulunmasının muhtemel olduğunu söyledi.

Başsavcı Bharara’nın ofisinden Hürriyet’e yapılan açıklamada, Zarrab’ın transferi ile ilgili işlemlerin U.S. Marshal Service tarafından yürütüleceği belirtildi.