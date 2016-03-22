Rıza Sarraf, ABD'de tutuklandı

12 Eylül 1983 yılı İran doğumlu Rıza Sarraf, Türkiye’ de yaşamını sürdüren İranlı iş adamıdır. Yaşamını Dubai’de ailesiyle sürdürmüş daha sonra asıl adı Reza Zarrab olan iş adamı adını Türkleştirerek Rıza Sarraf olarak değiştirmiştir. 1997 yılında kurulan Nafees Exchange ve Al Salam Center Exchange firmalarıyla beraber Dubai’ de para piyasalarında faaliyet göstererek iş yaşamına başlamıştır. Yirmi yaşından sonra Türkiye’ ye gelerek hayatını sürdüren Rıza Sarraf, ayrıca şarkı sözü yazarak müzik dünyasına adım atmıştır.

Savcılar Sarraf'ın İran hükümeti ve üçüncü partiler adına ülkeye uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kurduğu mekanizmanın parçası olarak yüz milyonlarca dolarlık işlemlerde bulunduğunu açıkladı. Sarraf'ın dışında Kamelya Cemşidi ve Hüseyin Necefzade isimli iki İran varandaşının da tutuklandığını duyurdu.