Rus politikacıdan itiraf gibi sözler

Ekonomik olarak zor günler geçiren Rusya bir yandan düşük petrol fiyatlarıyla mücadele ederken diğer yandan rubleyi dolar karşısında değerli kılmaya çalışıyor.

Ülkenin en büyük sorunlarından biri ise vergi kaçakçılığı ve off-shore bankacılık. Duma Meclisi’nin Bütçe ve Vergi Komisyonu başkanı Andrei Makarov ise ülkesinin ekonomik durumunu şöyle tanımladı: “Aşırı zenginiz ama her zaman parayı düzgün kullanamıyoruz”

Makarov’un bu sözleri ülkede gündem olurken devletin bütçesi de alarm veriyor. 2016 yılında Rusya devletinin gayri milli yurtiçi hasılanın yüzde 3’ü kadar bütçe açığı vermesi bekleniyor. Putin bu oranı ülke için sınır olarak belirlemişti.