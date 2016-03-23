Rus siyasetçiden deli saçması Türkiye iddiası

Rus siyasetçi ardından şu iddiada bulundu:

“Çünkü Avrupa ile mülteci anlaşmasına varan Türkiye, şimdi bu insan akımını Rusya’ya yönlendirme planları yapıyor. Büyük mülteci dalgasını yakında; sırasıyla Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan üzerinden Rusya’nın güneyinin istila edilmesi için gönderecek. Ankara, Moskova’ya böyle bir Suriye yanıtı hazırlıyor. Türkiye’nin atacağı bu adıma ancak zamanında KGB gibi bir istihbarat örgütü kurarak karşılık verebiliriz.”

Rusya’nın aşırı milliyetçi Liberal Demokrat Partisi (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski, “Avrupa ile anlaşan Türkiye’nin Suriye’nin intikamı almak için mülteci akımını Kafkaslar üzerinden Rusya’ya yönlendirmeye hazırlandığını” iddia etti.“Moskova’nın Sesi” radyosuna konuşan Jirinovski, “Rusya’nın tıpkı Sovyet Birliği dönemindeki gibi KGB tarzı bir istihbarat örgütü kurması gerek. Özellikle güney istikametinde sınırlarımızı kuş uçmaz hale getirmeliyiz” dedi.