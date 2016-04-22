Ruslar İsrail uçağına ateş açtı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Moskova'yı ziyaret edip Rusya ile askeri işbirliğini artırmaya çalıştığı bir dönemde Yedioth Ahronoth gazetesi önemli bir iddia ortaya attı. İsrail'in en çok satan gazetesi, Suriye'deki Rus askeri güçlerinin iki kez Suriye üzerinde uçan İsrail savaş uçaklarına ateş açtığını yazdı.

Gazetenin iddiasına göre, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin olayı 15 Mart'taki Moskova ziyareti sırasında Rusya'ya iletti ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu durumdan haberi olmadığını söyledi.

Ülkenin önde gelen haber kanallarından Kanal 10 da, Rus savaş uçaklarının Akdeniz kıyısında uçan İsrail jetlerine yaklaştığı haberine yer verdi.

Haberde uçaklar arasındaki yakınlaşma sıraısnda iki taraf arasında temasın gerçekleşmediği belirtildi.

Reuters'ın bo konudaki görüşünü sorduğu İsrail Ordu sözcüsü ise yorum yapmayı reddetti.

İsrail daha önce de Suriye'deki Hizbullah hedeflerini defalarca vurdu.

Moskova'yı ziyareti sırasında Binyamin Netanyahu da "Buraya tek bir amaçla geldim, gereksiz meydan okumalar ve yanlış anlaşmalardan kaçınmak için güvenlik koordinasyonu ve işbirliğini geliştirmek" açıklamasını yapmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İsrail Başbakanı'nın 'kaygıları' için "Bunlar anlaşılabilir nedenler, bölgedeki durum çok karmaşık" yorumunu yapmıştı.

Kaynak: Al Jazeera Türk

İsrail'in en çok satan gazetesi Yeioth Ahronoth gazetesi, Suriye'deki Rus askeri güçlerinin iki kez İsrail savaş uçaklarına ateş ettiğini yazdı. Kanal 10 televizyonu da İsrail ve Rus savaş jetleri arasında Akdeniz'de 'tehlikeli yakınlaşma gerçekleştiği' iddiasını ortaya attı.