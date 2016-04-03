Rusya, ABD'ye sattığı toprakları geri istiyor

Alaska hikayesinin 1 Nisan şakası olmadığını duyuran Rusya’daki “Gazeta” gazetesi, “Rus kökenli ABD vatandaşı Şugayev’in ‘Garett, Paterson ve Shugaev’ adında bir hukuk hizmetleri şirketi var. Bu şirketin hukukçuları eski arşivleri tarayarak Alaska’nın satışında usulsüzlük yapıldığını kanıtlamak istiyor. Tarihi belgelere göre, Rus çarının satışı gerçekleştirdiği gün, ABD Temsilciler Meclisi’nin de yetkilerinin son bulduğu gün. Temsilcileri Meclisi bu gün toplanarak iki ülke arasında toprak alışverişini onaylamış. ABD yasalarına göre ise Temsilciler Meclisi yanı sıra Senato’nun da onayı gerekiyor. İşte bu hukuki boşlukları ortaya çıkarmayı planlayan Şugayev, Alaska’nın ABD’ye geçişinin 150’inci yıldönümünde Rusya lideri Vladimir Putin’e Kırım’dan sonra Alaska hediyesi hazırlamak istiyor” yorumunu yaptı.

Kremlin Sarayı’nın ABD’de Alaska ile ilgili böyle bir araştırma yapıldığını bilmediğini açıkladığını da vurgulayan gazete, “Ancak bu işin Rusya tarafından gizlice yürütüldüğü ortada. Şugayev hukuk şirketinin ABD’de Alaska satış belgelerini araştırması için Rusya hükümetinin arkasında durduğu ‘21. Yüzyıl ve Dünya’ fonu tarafından finanse edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz” iddiasında bulundu.

ABD’de yaşayan ve Rus asıllı bir aileden gelen hukukçu Konstantin Şugayev, Amerikan arşivlerinde Alaska satış anlaşmasının usule uygun yapılmadığını kanıtlayarak, 2017 yılında Putin’e iyi bir hediye hazırlamak istediğini belirtti.