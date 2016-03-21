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Rusya'dan ABD'ye uyarı 'Vururuz'

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Operasyon Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy, Suriye’de ateşkesi ihlal eden gruplara karşı Rus kuvvetlerinin tek taraflı kararla ateş açmaya başlayabileceklerini açıkladı.

Rusya'dan ABD'ye uyarı 'Vururuz'
Rusya ile ABD arasında varılan çerçeve anlaşması uyarınca Suriye’de ateşkes ilan edildiğini hatırlatan Rudskoy, Suriye’de belirli grupların sistematik olarak ateşkesi bozduklarını savunarak, Rusya’nın tek taraflı kararla bu gruplara karşı güç kullanmaya başlayabileceğini söyledi.

Ateşkes denetiminin Suriye'de uygulanamamasından ABD’yi suçlayan Rus general, “Ateşkes ilanından hemen sonra, 5 Mart tarihinde biz ABD tarafına ateşkesin nasıl denetleneceğiyle ilgili tavizler içeren planımızı ilettik. Ancak 18 Mart’ta Umman’da gerçekleşen Rusya-ABD uzman heyetler teması sırasında Amerikan tarafı, bizim sunduğumuz plan üzerinde çalışmaya hazır olmadığını ortaya koyan bir tavır sergiledi. ABD tarafı ateşkes denetim planını bir an önce bizimle görüşerek belirlememesi halinde biz bu planı tek taraflı uygulamaya başlayacağız. Ateşkesi ihlal edenleri cezalandırmaya başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.
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