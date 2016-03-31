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Rusya'dan acil kodlu Türkiye kararı

Türkiye-Rusya ticari ilişkilerinde Türk malları için yeni bir sıkıntı başladı. Rusya Federal Gümrük Komitesi'nin bugün yürürlüğe giren kararına göre Türkiye menşeli ürünler artık sadece yetkilendirilmiş, sınırlı sayıda noktada gümrüklenebilecek.

Rusya'dan acil kodlu Türkiye kararı
Federal Gümrük Komitesi (FTS) Başkanı Andrey Belyaninov imzasını taşıyan 29.03.2016 tarihli, 01.11/14153 nolu karar, ülkedeki tüm gümrüklere “acil” kaydıyla yollandı. Buna göre, artık Türk mallarının Rusya’ya giriş işlemlerinde, ülke çapında sadece 36 adet gümrük noktası yetkilendirildi. TurkRus'un haberine göre, bunun dışında kalan gümrüklerde Rusya içinde yerli sanayi tarafından üretimde kullanılacağı kanıtlanabilen hammadde, ekipman ve muhtelif ekipman dışında hiçbir Türk malı çözülemeyecek.
Bazı sektör temsilcileri kararı, “Tam denetim uygulamasının, bazı gümrük noktalarında gevşetildiği düşüncesiyle, denetimleri ve beraberinde "tarife dışı zorlukları" daha da arttırmaya yönelik bir uygulama  olarak” yorumladı.

Lojistik sektöründen bir Türk işadamı, “Zaten tam denetim ile Türk mallarının Rusya’ya girişinde fiili engeller yaşanıyordu. Son bir aydır iş dünyası yeni şartlara adapte olarak işini devam ettirmenin yolunu bulmaya başlamıştı. Şimdi alıştığınız, ilişkileriniz olan, yıllardır gümrükleme yaptığınız yerlere malınızı götürme imkanını ortadan kalktı. Sadece belirtilen gümrükler Türk mallarını kabul edecek. İşler daha da zorlaşacak” dedi.

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