Rusya'dan Türkiye itirafı

Rusya’nın 30 Eylül 2015 tarihinde başlattığı Suriye müdahalesiyle IŞİD’i bugüne kadar yenemedği, sadece Türkiye ile ilişkileri berbat ettiği tespitine katılmayan Zaharova, “Elbette hayır. Her şeyden önce Suriye’de yıllarca devam eden çatışmalardan sonra ateşkes ilan edildi. Gördüğümüz gibi bir aydan beri silahlar susuyor. Rusya’nın ani müdahalesi olmasaydı bu noktaya gelinemezdi. Bizim Suriye iç savaşına katıldığımız da doğru değil. Bizim güçlerimiz teröristlere karşı savaştı. Operasyonların geçici olacağını işin başında söylemiştik. Bize kem gözle bakanların Suriye’nin bizim için yeni bir Afganistan olacağı tahminleri de gerçekleşmedi. Tüm bu harekâtın sadece Türkiye ile ilişkileri bozduğunu söylemek doğru değil. Türkiye ile Rusya arasındaki kriz geçici. Kerry’nin son Moskova ziyareti sırasında Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler ele alınmadı. Ancak doğal olarak Suriye krizi görüşüldüğü için Türkiye’nin bölgedeki rolü ele alındı. Bilindiği üzere Türkiye Suriye’deki Kürtlerin Cenevre’de görüşme masasına oturmasına karşı çıkan tek ülke. Kerry ile Putin, Türkiye’yi bu açıdan temaslar sırasında görüşmüş oldu” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova tarafından “Düşmanın sesi” olarak tanımlanan “Özgürlük radyosu” adlı radyo istasyonuna çıkarak Suriye’yi değerlendirdi. Türkiye konusu açıldığında Zaharova “Rusya ile Türkiye arasındaki kriz geçici” ifadelerini kullanması dikkat çekti.