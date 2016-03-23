Rusya, Türk gemisini tutukladı

FlashCrimea haber ajansı, Taman Federal Otoyollar İdaresi'ne dayandırdığı haberinde, Türk yük gemisi Lira'nın 19 Mart Cumartesi Kerç Boğazı'nda yapımı devam eden köprünün direğine çarptığını duyurmuştu.

TASS'a konuşan bir yetkili, Lira'nın Tagangor Limanı'nda 72 saatliğine tutuklandığını belirtti. Putin'in 'hayati önem taşıyor' dediği köprüye Türk gemisi çarptı

'KAZANIN İZLERİNİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR'

20 Mart'ta geminin tutuklandığına ilişkin açıklama yapıldıktan sonra geminin liman görevlileri tarafından kontrol edildiğini ifade eden yetkili, "Gemi üzerinde yeni sürüldüğü anlaşılan boya izleri vardı. Kazanın izlerini gizlemeye çalıştılar" dedi.

PUTİN 'HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR' DEMİŞTİ

Rusya'yı Kırım'a bağlayacak kara ve demiryolu köprü inşaatını kazadan bir gün önce teftiş eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Bu köprü bizim için hayati önem taşıyor. Atalarımız Kırım'la Kafkasya arasına kurulacak bu köprünün önemini iyi anlıyorlarmış ve bu projeyi hep gerçekleştirmek istemişler. Bu nedenle biz de bu tarihi misyonu yerine getireceğiz" demişti.