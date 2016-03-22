Saldırı ile ilgili şok iddia...

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Zaventem Havalimanı'nda meydana gelen ikiz patlamanın ardından, az önce de Avrupa Birliği'ne ait kurumların bulunduğu bölgeye yakın Maelbeek metro istasyonunda patlama meydana geldi. AB Komisyonu, çalışanlarını dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı. Brüksel'deki ulaştırma yetkilileri ise kentteki tüm metro istasyonlarının kapatıldığını açıkladı. Maelbeek, Brüksel'de Arap kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir semt olarak biliniyor.

METRODA MAHSUR KALANLAR YÜRÜYOR



Patlamanın ardından metroda mahsur kalanlar raylarda yürüyerek çıkış için diğer istasyona ulaşmaya çalışıyor.





MİSİLLEME İÇİN YAPILDI İDDİASI



13 Kasım 2015'te meydana gelen ve 130 kişinin ölümüyle sonuçlanan Paris saldırılarını gerçekleştiren Salah Abdeslam, geçtiğimiz cuma günü Belçika’nın başkenti Brüksel’de yakalanmıştı. Brüksel'deki havalimanı ve metro istasyonu saldırılarının Abdeslam'ın yakalanmasına karşılık gerçekleştirilen intikam saldırıların olabileceğinden şüpheleniliyor.

Metro istasyonunda görgü tanıkları arka arkaya en az 4 patlamanın olduğundan bahsediyor. Haber kaynakları metrodaki patlamada en az 10 kişinin öldüğünü duyurdu...