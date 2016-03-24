Saldırı sonrası hükümet krizi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de önceki gün 31 kişinin ölümüne neden olan terör saldırılarının faillerinden Brahim el Bakraoui'nin geçen yıl Türkiye tarafından iki defa sınır dışı edildiği ortaya çıkmıştı. Ancak Belçika ve Hollanda'nın, Türkiye'nin Bakraoui ile ilgili uyarılarını dikkate almadığının anlaşılması, her iki ülke kamuoyunda da tepkilere neden olmuştu.

Hükümete yakın kaynaklar, iki istifanın da dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından sonra sunulduğunu söyledi.

Kaynaklar, bugün sabah yapılan ve sadece bazı bakanların katılımıyla gerçekleştirilen sınırlı Bakanlar Kurulu toplantısında Başbakan Michel’in iki istifayı da reddettiği bilgisini verdi.

Belçika'da Brüksel'i kana bulayan saldırıların ardından resmen hükümet krizi yaşanıyor... Bugün önce İçişleri Bakanı Jan Jambon, ardından Adalet Bakanı Koen Geens Başbakan Charles Michel'e istifasını sundu. Michel, iki bakanın talebini de reddetti. İstifaların, Belçika ve Hollanda'nın ihmallerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının hemen ardından sunulduğu ortaya çıktı. Hollanda'da ise aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (PVV) lideri Geert Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının yer aldığı haberi paylaştı ve "Eğer bu doğruysa o zaman Rutte istifa etmeli" görüşünü dile getirdi.