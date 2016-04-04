Sarkisyan: Çatışmalar, sıcak savaşa dönüşebilir

Sarkisyan, AGİT ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede, çatışmaların şiddetlenmesinin "geniş çaplı sıcak savaş da dahil olmak üzere, daha önceden öngörülemeyen ve geri dönüşü olmayan sonuçlara" yol açabileceğini ifade etti.

Ermenistan’ın ve Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetiminin 1994 tarihli ateşkes anlaşmasına uyulması ve bütün askeri birliklerin 1 Nisan 2016 tarihindeki konumlarına dönmeleri gerektiğini dile getiren Sarkisyan, ateşin ancak karşılıklı olarak kesilebileceğini savundu.

Sarkisyan: Azerbaycan’ın Muhatabı, Dağlık Karabağ’dır

Dağlık Karabağ Sorunu’nun tarafının Dağlık Karabağ yönetimi (Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ’da bulunan Ermeni idaresi) olduğunu savunan Sarkisyan, Azerbaycan’ın "hoşlansa da hoşlanmasa da", Karabağ yönetimi ile doğrudan müzakerelere başlamak zorunda olduğunu ileri sürdü.