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Sarkisyan: Çatışmalar, sıcak savaşa dönüşebilir

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Dağlık Karabağ’da çatışmaların şiddetlenmesinin geniş çaplı bir sıcak savaşa neden olabileceğini söyledi

Sarkisyan: Çatışmalar, sıcak savaşa dönüşebilir
Sarkisyan, AGİT ülkelerinin büyükelçileriyle yaptığı görüşmede, çatışmaların şiddetlenmesinin "geniş çaplı sıcak savaş da dahil olmak üzere, daha önceden öngörülemeyen ve geri dönüşü olmayan sonuçlara" yol açabileceğini ifade etti. 

Ermenistan’ın ve Dağlık Karabağ’daki Ermeni yönetiminin 1994 tarihli ateşkes anlaşmasına uyulması ve bütün askeri birliklerin 1 Nisan 2016 tarihindeki konumlarına dönmeleri gerektiğini dile getiren Sarkisyan, ateşin ancak karşılıklı olarak kesilebileceğini savundu. 

Sarkisyan: Azerbaycan’ın Muhatabı, Dağlık Karabağ’dır 

Dağlık Karabağ Sorunu’nun tarafının Dağlık Karabağ yönetimi (Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ’da bulunan Ermeni idaresi) olduğunu savunan Sarkisyan, Azerbaycan’ın "hoşlansa da hoşlanmasa da", Karabağ yönetimi ile doğrudan müzakerelere başlamak zorunda olduğunu ileri sürdü.
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