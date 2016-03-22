Sıcak gelişme... Avrupa alarma geçti

ALMANYA

Federal Polis Sözcüsü Christian Altenhofen Alman Haber Ajansı’na (DPA) yaptığı açıklamada, Almanya’nın en büyüğü olan Frankfurt Havalimanı’nda güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını belirtti.

Altenhofen, havalimanındaki polis memurlarının daha duyarlı hale getirildiği ve belirli bölgelerde polis sayısının artırıldığını aktardı.

Berlin-Tegel Havalimanı’nda da “ziyaretçi terasının” kapatıldığı ifade edilirken, burada da polis sayısının artırıldığı ve uzun namlulu silahlarla polislerin devriye görevi yaptığı gözlendi.

Öte yandan şimdilik Berlin’den Brüksel’e gidecek hiçbir uçağın kalkmayacağı ifade edildi.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı David Cameron, Brüksel'deki patlamaların ardından bakanları ve güvenlik yetkililerini acil durum toplantısına çağırdı.

Cameron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bu sabah meydana gelen patlamalarla ilgili olarak, Başbakanlık Ofisi'nde acil durum toplantısı (COBRA) yapacağını açıkladı. COBRA toplantısına bakanlar ile üst düzey güvenlik yetkilileri katılacak.

İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, toplantı için geldiği Başbakanlık Ofisi'nde basına yaptığı açıklamada, "Brüksel'deki yetkililerle temas halindeyiz. Yardım için elimizden geleni yapacağız." dedi. Öte yandan Londra ve Brüksel arasındaki uçuşlarla hızlı tren seferlerinin durdurulduğu duyuruldu.

HOLLANDA

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Belçika'nın başkenti Brüksel’de meydana gelen saldırılardan sonra komşularına her türlü yardımı yapmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Rutte, yaptığı açıklamada, Belçikalı mevkidaşı Charles Michel ile görüştüğünü belirtti ve Belçika’nın alçak ve canice saldırılara maruz kaldığını kaydetti. “Kalbimiz kurbanlar ve yakınlarıyla beraber” diyen Rutte, komşularına yardıma hazır olduklarını

ifade etti.





Hollanda’da da gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alınacağının altını çizen Rutte, bu kapsamda gün içinde ilgili bakanların katılımıyla güvenlik toplantısı gerçekleştirileceğini söyledi. Bu arada Hollanda’daki havaalanlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

FRANSA

Patlamaların ardından Fransa'da da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Polis kaynaklarından alınan bilgiye göre, Charles de Gaulle Havalimanı ve Paris'teki pek çok bölgede güvenlik tedbirleri arttırıldı. Paris'i Brüksel'e ve diğer bazı Avrupa ülkelerine bağlayan Kuzey Garı'nın, bulunan şüpheli bir paket sonrası kapatıldığı, gara bomba imha ekipleri gönderildiği bildirildi.





Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Elysee Sarayı'nda Brüksel saldırıları ardından alınacak ek güvenlik önlemleri konusunda kriz toplantısı yapılıyor. Toplantıya Cumhurbaşkanı François Hollande, Başbakan Manuel Valls, İçişleri Bakanı Bernard Cazeneuve ve Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian katılıyor.

İTALYA

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Brüksel’de sabah saatlerinde peş peşe yaşanan patlamaların ardından Brüksel için destek mesajı verdi.

İtalyan lider, sosyal paylaşım sitesi Twitter’daki kişisel hesabından patlamalara ilişkin iletisinde, "Kalbim ve aklım Brüksel’de, Avrupa’da" dedi.

Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni de yaptığı yazılı açıklamada, Brüksel’deki gelişmeleri nefesini tutarak takip ettiğini belirterek, Belçika halkı ve hükümetine desteğini dile getirdi. Bakan Gentiloni, Brüksel’deki İtalyan vatandaşları için kriz masası oluşturduklarını da bildirdi.

İçişleri Bakanı Angelino Alfano da Brüksel’deki saldırıların ardından bugün ülke genelindeki güvenlik önlemlerini gözden geçirmek üzere güvenlik kurulunu toplayacağını açıkladı.

İtalya’nın aşırı sağ partilerinden Kuzey Birliği Partisi’nin (LegaNord) lideri Matteo Salvini de Brüksel Havalimanı’nın gidiş bölümünde gerçekleşen iki ayrı patlamadan az önce İtalya’ya hareket etmek üzere havaalanına yaklaşmakta olduğunu, patlama olunca Belçika polisinin kendisini geri çevirdiğini söyledi.





Öte yandan, İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, Brüksel’deki saldırıların ardından başta Roma Fiumicino Havaalanı olmak üzere ülke genelindeki önemli havaalanı ve terminallerde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı.

İSVEÇ

Stockholm polisi basın sözcüsü Lars Byström Arlanda ve Bromma havalimanlarında polis varlığını arttırdıklarını, belli noktalardaki kontrolleri sıkılaştırdıklarını açıkladı. Polis istihbarat birimi şefi Annika Eriksson’da sürekli durum değerlendirmesi yapıp, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olduklarını belirtti.







NORVEÇ

Oslo Polisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Brüksel’deki terör saldırılarının ardından gerekli önlemlerin alındığını ve gelişmelerin sürekli değerlendirildiğini bildirdi.





DANİMARKA

Kopenghag polisinin havalimanları ile stratejik noktalarda varlığını arttırdığı, Danimarka polisinin en üst düzeyde alarma geçirildiği polis kaynakları tarafından açıklandı.