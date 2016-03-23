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'Suriye'deki Kürt güçlerini biz eğittik'

Suriye'deki Rus birliklerinin komutanı Korgeneral Dvornikov, Rus askeri uzmanların Suriye'deki Kürt güçlerine eğitim verdiğini açıkladı.

'Suriye'deki Kürt güçlerini biz eğittik'
Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta'ya konuşan Dvornikov, Suriye ordusuna eğitim veren Rus askeri uzmanlarının, bunun yanında Kürt güçlerini eğittiğini belirtti.

'ŞAM'A MODERN SİLAHLAR GÖNDERDİK'
Sputnik'in haberine göre; Dvornikov, Suriye'deki operasyonların başarısının temelinde Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin Suriye ordusu ve vatansever örgütlerle havada yürüttüğü koordineli çalışmalar bulunduğunu ifade etti.

"Suriye ordusunun askeri imkan ve kabiliyetlerinin artırılması için Şam'a modern silah ve iletişim cihazları sevk ettik" diyen Dvornikov, sözlerine şöyle devam etti: "Ortak çalışmalar, teröristlerin altyapılarının ve tedarik kanallarının yok edilmesini, stratejik inisiyatifin ele geçirilmesini sağladı. Rusya'nın Suriye'de 5 buçuk ay boyunca düzenlediği operasyonlar Suriye'deki durumu kökten değiştirdi."
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