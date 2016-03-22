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Terör örgütü IŞİD’den Almanya’ya tehdit

Avrupa Brüksel’de meydana gelen terör olaylarının şokunu yaşarken, IŞİD Almanya’yı da tehdit etti.

Terör örgütü IŞİD’den Almanya’ya tehdit
Bild Online’de yer alan habere göre; IŞİD hem Belçika’yı, hem de Almanya’yı yeni saldırılar konusunda tehdit etti. 

Haberde “abo_omar_170” adlı twitter hesabından Fransızca yapılan paylaşımda, ”Siz bizi doğuda bombalıyorsunuz, bu yüzden biz de sizi batıda bombalıyoruz. Göze göz, dişe diş” ifadelerinin yer aldığı paylaşıldı. 

Sözkonusu hesaptan başka bombaların da patlatılacağı duyurulurken, ”Daha çok bombaya ve ölüye hazır olun. Yakında Almanya'da!“ deniliyor.

“abo_omar_170” adlı Twitter hesabının arkasında terör örgütü IŞİD’in olduğunu düşünen terör uzmanları, Cuma günü yakalanan Paris saldırılarının liderlerinden Salah Abdeslam ile bağlı kişilerin olabileceği üzerinde duruyor.

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