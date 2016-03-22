Terör Türkiye'nin ardından Avrupa'da



"EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN"











"BURAYA GELMEYİN"

Brüksel havalimanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İki patlama yaşandı. Bina boşaltılıyor.Havalimanı bölgesine gelmeyin" uyarısı yapıldı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Zaventem Havalimanı'ndaki insanlar panik içinde, patlama seslerinin geldiği yerlerin aksi istikamette koşmaya başladı. Yaşanan panik, kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Bölgeden bildiren Anadolu Ajansı muhabiri gelişmeleri, "Patlamanın çok şiddetli olduğunu biliyoruz. Çok sayıda ambulans yönlendirildi, yollar kapatıldı. Havalimanından dumanların yükselmesi şiddetini göz önüne koyuyor" diye aktardı.

ALARM SEVİYESİ MAKSİMUMDA

Havalimanındaki patlamalardan hemen sonra Belçika'da ülke genelinde güvenlik seviyesi en yüksek nokta olan 4'e çıkarıldı.

Patlamanın yaşandığı havalimanı Saldırıların ardından Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açılamada, AB personeline evlerinden ya da bulundukları binalardan çıkmamaları için uyarıda bulunuldu.









İngiliz yayın kuruluşu BBC, terminal binasından dumanların yükseldiğini bildiriyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC, terminal binasından dumanların yükseldiğini bildiriyor.

Patlamanın, Amerikan Havayolları kontuarının yanında gerçekleştiği bildirildi. Tanıklar patlamanın yerel saatle 08:00'den kısa bir süre önce yaşandığını aktardı.

Sky News'ün olay yerinden bildiren muhabiri Alex Rossi, "Binanın sallandığını hissettim. Toz ve duman vardı. Patlamanın yaşandığı yere gittim ve şoke olmuş insanlar vardı. Buradaki fikir, patlamanın bir çeşit terör saldırısı olduğunu yönünde. Ama havalimanındaki hiçbir yetkili tarafından doğrulanmadı" dedi.





Belçika medyası havalimanını boşaltıldığını belirtiyor. Liman uçuşlara kapatıldı.

SİLAH SESLERİ

Belçika haber ajansları, patlamalardan önce silah sesleri duyulduğunu bildirdi.

Bölgeden bildiren Anadolu Ajansı muhabiri gelişmeleri, "Patlamanın çok şiddetli olduğunu biliyoruz. Çok sayıda ambulans yönlendirildi, yollar kapatıldı. Havalimanından dumanların yükselmesi şiddeti göz önüne koyuyor" diye aktardı.

Brüksel Havalimanı'ndaki patlama, Paris'te 13 Kasım'daki saldırılarda 130 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın başşüphelisi Salah Abdeslam'ın yakalanmasından dört gün sonra yaşandı.

Zaventem Havalimanı, Başkent Brüksel'in 11 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Patlamanın yaşandığı havalimanı geçen yıl 23 milyondan fazla yolcu kabul etti.





METRO İSTASYONUNDA PATLAMA

Brüksel havalimanında meydana gelen çifte patlamanın ardından bu kez de AB kurumlarına yakın bir metro istasyonunda patlama gerçekleşti.





























Havalimanındaki patlamalardan hemen sonra Belçika'da ülke genelinde güvenlik seviyesi en yüksek nokta olan 4'e çıkarıldı.

Patlama anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Havalimanındaki saldırının ardından Brüksel'deki Maelbeek metro istasyonunda da bomba patladı. Kentteki tüm otobüs, tramvay ve metro seferleri durduruldu. Halka "Evlerinizden çıkmayın" uyarısı yapıldı.