THY Brüksel seferleri iptal!

Patlamanın, uçağa yolcu alımından kısa süre sonra meydana geldiği öğrenildi. Brüksel seferini yapan THY'nin TK 1937 sefer sayılı uçağı da Liege Havalimanı'na yönlendirildi. Uçak saat 08.24'de İstanbul'dan kalkmıştı.
Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağı, terör saldırısının meydana geldiği Brüksel Havalimanı'ndan kalkış yapamadı. Patlamanın yaşandığı saatlerde yolcu alımını bitiren ve körükten ayrılan, Türk Hava Yollarının Bürüksel- İstanbul seferini yapan A 321 tipi TK 1942 sefer sayılı uçak, Brüksel Havalimanı'ndan kalkamadı. Uçağın ne zaman kalkacağı henüz belli olmazken, Türk Hava Yollarının İstanbul- Bürüksel seferini yapan uçağı da Amsterdam’a yönlendirildi.
Patlamadan ötürü birçok havayolu şirketi de uçaklarını başka havalimanlarına yönlendirmek zorunda kaldı.