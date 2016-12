THY pilotu o anları anlattı

"Uçakta mahsur kaldık. Havalimanında bomba patlamış, operasyon durdu. Kapı kapatan uçaklar ortada kaldı. Terminaller boşaltıldı. Kapı kapatan uçaklar kaldı ortada. Tüm personel gitti. İnecek olsak körüğü yanaştıracak adam yok. Apron kısmı güvenli olduğundan uçaklar bekletiliyor. Terminalden çıkan yolcu ve personel de bir alanda toplanıyor. Şu an apron güvenli deniliyor, dolayısıyla kapı kapatan uçakları oldukları pozisyonda tutuyorlar. Uçaktakiler ne olacak otorite karar vermedi. Ama havalimanındaki binalar komple boşaltıldı. Şu an biz steril kısımda farz ediliyoruz; ama güvenlikten sonra girilen binalar boşaltıldı. Dolayısıyla ufak da olsa stres var insanlarda. Apronda korkulacak bir durum yok. Kule biraz evvel KLM ile konuştu, 'Kimseye ulaşamıyorum' dedi. TR saati ile 20:00'a kadar kapandı liman, Bizde operasyonla konuşup karar veririz birazdan. Uçaktan insek napılacak ona karar vermemiz lazım. Uçak şu an daha güvenli; ama 9.5 saat bekleyecek değiliz elbette. Kule ile konuştum 'kimseye ulaşamıyorum' dedi. Haber alsam ulaşıcam size dedi. Yolcular uçakta mı diye sordu, evet dedim şimdilik öyle" diye konuştu.

Brüksel Havalimanın'nda patlama sonrası havalanamayan Türk Hava Yolları'nın Brüksel-İstanbul uçağında bulunan pilot Alp Büyükkara sosyal medya hesabından yaşananları anlattı. Büyükkara, içerisinde bulundukları THY uçağının güvenli bir noktada olduğu belirterek peş peşe attığı mesalarda o anları şöyle anlattı: