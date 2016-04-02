Türk Dışişleri'nden flaş Ermenistan çağrısı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan’a yönelik olarak başlatılan topçu ateşleri ve sivil halkı da etkileyen saldırıların kınandığı belirtilerek "Ermenistan’ı ateşkese uymaya ve çatışmalara biran önce son vermeye davet ediyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan’a Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını da göz önüne alarak barışçı yollardan işgale bir an önce son vermesi yönünde yapılan çağrı yinelendi. Ermenistan’ın saldırgan tutumundan vazgeçmediği sürece benzer çatışmaların yaşanmaya devam etme riskinin olduğu da belirtilen açıklama, şöyle:

"Ermenistan tarafından 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece temas hattında Azerbaycan’a yönelik olarak başlatılan topçu ateşleri ve sivil halkı da etkileyen saldırıları kınıyoruz. Şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Ermenistan’ı ateşkese uymaya ve çatışmalara biran önce son vermeye davet ediyoruz. Ermenistan yaklaşık çeyrek asırdır Azerbaycan’ın topraklarının beşte birini işgal altında tutmaktadır. Sözkonusu işgal sona ermediği ve Ermenistan saldırgan tutumundan vazgeçmediği müddetçe benzer çatışmaların yaşanmaya devam etme riski maalesef mevcuttur. Bu çerçevede, Ermenistan’ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarını da gözönüne alarak barışçı yollardan işgale biran önce son vermesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Yukarı Karabağ ihtilafının çözümü için oluşturulan AGİT Minsk Grubu’nun bir üyesi olan Türkiye, ihtilafa Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeyi sürdürecektir. Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bakanımız ve Sayın Milli Savunma Bakanımız bugün konuyla ilgili olarak Azerbaycanlı mevkidaşları ile telefonla görüşerek şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimiz için taziye dileklerini bildirmişlerdir"