Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu vuruldu

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu, IŞİD’le mücadele koalisyon gücüne ait savaş uçakları tarafından vuruldu. Türk Başkonsolosluğu’na yönelik hava harekatı bu sabaha karşı saat 03.00’de gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı, operasyonun Türkiye’nin onayı alınarak yapıldığını duyurdu. Harekat, Türk Başkonsolosluğu’nun IŞİD tarafından uzun süredir karargah olarak kullanıldığının anlaşılması üzerine yapıldı. Dışişleri Bakanlığı’nın harekatın yapılmasından 46 dakika sonra saat 03.46’da yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ (IŞİD) işgali altında bulunan ve üst düzey DEAŞ teröristlerinin ikamet ettiği istihbaratı alınan Musul Başkonsolosluğumuz yerleşkesi 4 Nisan 2016 tarihinde, saat 03.00'de DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu üyesi ülkelere ait savaş uçakları tarafından hedef alınarak tahrip edilmiştir. Sözkonusu operasyonun hazırlık ve icrasına ilişkin tüm aşamalarda ülkemizin görüş ve onayı alınmıştır. Ülkemiz, DEAŞ'la mücadeleye, faaliyetlerine baştan beri katıldığı Uluslararası Koalisyon'la eşgüdüm ve işbirliği içinde devam edecektir.”

11 HAZİRAN 2014’TE BASILDI

IŞİD’in Musul Başkonsolosluğu baskını, 11 Haziran 2014’de gerçekleşmişti. Özel harekat polisleri tarafından korunan konsolosluk binasına 900'den fazla IŞİD militanı tarafından yapılan baskında, Türkiye'nin o dönemki Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın da dahil olduğu 49 kişi rehin alınmıştı.

Uzun ve çetin süren pazarlıklar sonrası IŞİD’in elinde rehin tuttuğu 49 konsolosluk çalışanı, 20 Eylül 2014’te serbest kalarak sabaha karşı saat 05.00'te Türkiye’ye giriş yapmıştı.